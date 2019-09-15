У ДТП за участі вантажівки під Києвом загинуло 4 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Київській області, внаслідок ДТП, що сталося між легковим та вантажним автомобілями, загинуло 4 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні.
“15 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Макарів внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для деблокації тіл загиблих залучено 8 чол. о/с та 2 од. техніки ДСНС.
Як інформував УНН, у Канаді перекинувся автобус з пасажирами, двоє студентів загинуло.