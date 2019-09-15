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У ДТП за участі вантажівки під Києвом загинуло 4 особи

У ДТП за участі вантажівки під Києвом загинуло 4 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Київській області, внаслідок ДТП, що сталося між легковим та вантажним автомобілями, загинуло 4 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Україні.

“15 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу смт Макарів внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло 4 особи”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для деблокації тіл загиблих залучено 8 чол. о/с та 2 од. техніки ДСНС.

Як інформував УНН, у Канаді перекинувся автобус з пасажирами, двоє студентів загинуло.

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