В ДТП с участием грузовика под Киевом погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Киевской области, в результате ДТП, которое произошло между легковым и грузовым автомобилями, погибли 4 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Украине.
"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для деблокации тел погибших привлечено 8 чел. о/с и 2 ед. техники ГСЧС.
Как информировал УНН, в Канаде перевернулся автобус с пассажирами, двое студентов погибли.