У Канаді перекинувся автобус з пасажирами, двоє студентів загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Двоє людей загинуло та ще майже 40 доставлені до лікарні у результаті аварії, що сталася на острові Ванкувер у Канаді у п’ятницю, 13 вересня. Про це передає УНН із посиланням на “Сіньхуа”.
“Два студента Університету Вікторії загинули і десятки отримали травми після того, як автобус перекинувся на острові Ванкувер”, — йдеться в повідомленні.
У момент ДТП в автобусі перебувало понад 40 людей. Три людини серйозно постраждали, а ще 35 отримали незначні травми та були доставлені до лікарні. Причина автокатастрофи з’ясовується.
Нагадаємо, одна людина загинула і четверо отримали поранення в результаті стрілянини в канадському місті Міссіссога (провінція Онтаріо).