В Канаде перевернулся автобус с пассажирами, двое студентов погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Два человека погибли и еще около 40 доставлены в больницу в результате аварии, произошедшей на острове Ванкувер в Канаде в пятницу, 13 сентября. Об этом передает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
"Два студента Университета Виктории погибли и десятки получили травмы после того, как автобус перевернулся на острове Ванкувер", - говорится в сообщении.
В момент ДТП в автобусе находилось более 40 человек. Три человека серьезно пострадали, а еще 35 получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Причина автокатастрофы выясняется.
Напомним, один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы в канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио).