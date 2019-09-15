В Канаде перевернулся автобус с пассажирами, двое студентов погибли

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 65302 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112260 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104082 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110987 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119984 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148442 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148779 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 188274 просмотра

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В Канаде перевернулся автобус с пассажирами, двое студентов погибли

В Канаде перевернулся автобус с пассажирами, двое студентов погибли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Два человека погибли и еще около 40 доставлены в больницу в результате аварии, произошедшей на острове Ванкувер в Канаде в пятницу, 13 сентября. Об этом передает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

"Два студента Университета Виктории погибли и десятки получили травмы после того, как автобус перевернулся на острове Ванкувер", - говорится в сообщении.

В момент ДТП в автобусе находилось более 40 человек. Три человека серьезно пострадали, а еще 35 получили незначительные травмы и были доставлены в больницу. Причина автокатастрофы выясняется.

Напомним, один человек погиб и четверо получили ранения в результате стрельбы в канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио).

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