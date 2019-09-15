У Канаді вбито чоловіка і поранені підлітки під час стрілянини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Одна людина загинула і четверо отримали поранення в результаті стрілянини в канадському місті Міссіссога (провінція Онтаріо). Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CBC.
Інцидент стався ввечері в суботу на одній з вулиць міста. Прибулі на місце поліцейські виявили вбитого чоловіка, а також чотирьох поранених, серед яких є жінка і двоє підлітків.
У розшук оголошено кілька людей, але на даний момент правоохоронці не уточнюють точну кількість тих, хто стріляв. Поліцейські опитують свідків події.
Район оточений співробітниками правоохоронних органів.
Нагадаємо, у Мексиці вбито начальника поліції одного з регіонів.