У Мексиці вбито начальника поліції одного з регіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Еверардо Прадо, начальника поліції одного з муніципалітетів в штаті Халіско на заході Мексики було вбито під час виконання службових обов'язків разом зі своїм охоронцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Milenio.
За її даними, група озброєних людей відкрила вогонь по патрульному автомобілю, в якому перебували правоохоронці.
Прадо загинув на місці, а його охоронець помер в лікарні від отриманих поранень.
Учасники нападу зникли з місця злочину, затримати їх по гарячих слідах не вдалося.
Влада почала розслідування обставин подвійного вбивства.
Нагадаємо, внаслідок нападу на бар в Мексиці загинуло 28 осіб.