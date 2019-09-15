В Мексике убит начальник полиции одного из регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Эверардо Прадо, начальник полиции одного из муниципалитетов в штате Халиско на западе Мексики был убит при исполнении служебных обязанностей вместе со своим охранником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Milenio.
По ее данным, группа вооруженных людей открыла огонь по патрульному автомобилю, в котором находились стражи порядка.
Прадо погиб на месте, а его охранник скончался в больнице от полученных ранений.
Участники нападения скрылись с места преступления, задержать их по горячим следам не удалось.
Власти приступили к расследованию обстоятельств двойного убийства.
Напомним, в результате нападения на бар в Мексике погибли 28 человек.