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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 75952 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126957 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137152 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125953 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127918 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130085 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153130 просмотра

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В результате нападения на бар в Мексике погибли 28 человек

В результате нападения на бар в Мексике погибли 28 человек

Киев  •  УНН

 • 10988 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Число жертв, в результате нападения на бар в городе Коацакоалькос, что находится в мексиканском штате Веракрус составляет 28 человек. Об этом в среду вечером сообщила газета El Financiero со ссылкой на генерального прокурора региона Хорхе Винклера Ортиса, передает УНН.

В больницах остаются девять человек, получивших ожоги, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое. Власти ведут поиск участников атаки, однако пока он не принес результатов. По одной из версий, за устроенным в ночь на среду нападением на бар может стоять наркокартель “Новое поколение Халиско”.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что Генеральная прокуратура проведет тщательное расследование трагедии. “Виновные будут наказаны”, — подчеркнул глава государства.

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.

Напомним, в декабре прошлого года во время нападения неизвестных на бар в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики пострадали восемь человек. Трое из них погибли.

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