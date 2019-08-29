Внаслідок нападу на бар в Мексиці загинуло 28 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кількість жертв, внаслідок нападу на бар в місті Коацакоалькос, що знаходиться в мексиканському штаті Веракрус становить 28 осіб. Про це в середу ввечері повідомила газета El Financiero з посиланням на генерального прокурора регіону Хорхе Вінклера Ортіса, передає УНН.
У лікарнях залишаються дев’ять осіб, які отримали опіки, стан деяких з них оцінюється як вкрай важкий. Влада веде пошук учасників атаки, проте поки він не приніс результатів. За однією з версій, за влаштованим в ніч на середу нападом на бар може стояти наркокартель “Нове покоління Халіско”.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор пообіцяв, що Генеральна прокуратура проведе ретельне розслідування трагедії. “Винні будуть покарані”, — підкреслив глава держави.
У першій половині поточного року жертвами насильства в Мексиці стали понад 17,6 тис. осіб, на 5,1% більше, ніж за той же період 2018 року, рекордного за кількістю вбивств. Відповідальність за загибель тисяч людей несе наркомафія.
Нагадаємо, у грудні минулого року під час нападу невідомих на бар в штаті Нуево-Леон на північному сході Мексики постраждало вісім осіб. Троє з них загинули.