Внаслідок нападу на бар в Мексиці загинуло 28 осіб

ukru
22 березня, 04:30 • 53733 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 130020 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 158195 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 147139 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 221014 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 157415 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 191634 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 178066 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130844 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173716 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.2 м/с
24 %
756 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 86816 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 68901 перегляди
Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

22 березня, 03:30 • 20448 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

06:13 • 67503 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 36298 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 143983 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 221029 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 191643 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 178069 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 145747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 3888 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 10724 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 130040 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 105144 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 82423 перегляди
Актуальне
Внаслідок нападу на бар в Мексиці загинуло 28 осіб

Внаслідок нападу на бар в Мексиці загинуло 28 осіб

Київ • УНН

 • 10989 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Кількість жертв, внаслідок нападу на бар в місті Коацакоалькос, що знаходиться в мексиканському штаті Веракрус становить 28 осіб. Про це в середу ввечері повідомила газета El Financiero з посиланням на генерального прокурора регіону Хорхе Вінклера Ортіса, передає УНН.

У лікарнях залишаються дев’ять осіб, які отримали опіки, стан деяких з них оцінюється як вкрай важкий. Влада веде пошук учасників атаки, проте поки він не приніс результатів. За однією з версій, за влаштованим в ніч на середу нападом на бар може стояти наркокартель “Нове покоління Халіско”.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор пообіцяв, що Генеральна прокуратура проведе ретельне розслідування трагедії. “Винні будуть покарані”, — підкреслив глава держави.

У першій половині поточного року жертвами насильства в Мексиці стали понад 17,6 тис. осіб, на 5,1% більше, ніж за той же період 2018 року, рекордного за кількістю вбивств. Відповідальність за загибель тисяч людей несе наркомафія.

Нагадаємо, у грудні минулого року під час нападу невідомих на бар в штаті Нуево-Леон на північному сході Мексики постраждало вісім осіб. Троє з них загинули.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,416.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,996.19