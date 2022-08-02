В Николаевской области не планируют проводить принудительную эвакуацию – Ким

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"Количество погибших людей достаточно умеренное, по сравнению с другими областями. Пока мы не планируем принудительную эвакуацию. ВСУ сейчас продвигаются, поэтому об этом речь не идет. Из Николаева открытыми остаются три направления из четырех", – сообщил Ким.

Напомним

Из-за ночного массированного обстрела Николаева со стороны российских оккупантов полностью разрушено университетское общежитие, сейчас известно об одном раненом.