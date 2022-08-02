На Миколаївщині не планують проводити примусову евакуацію – Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Попри щоденні обстріли, ситуація на Миколаївщині щодо кількості загиблих помірна – поки примусову евакуацію проводити не планують. Про це на брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Кількість загиблих людей достатньо помірна, у порівнянні з іншими областями. Наразі ми не плануємо примусову евакуацію. ЗСУ зараз просуваються, тому про це не йдеться. З Миколаєва відкритими залишаються три напрямки з чотирьох", – повідомив Кім.
Нагадаємо
Через нічний масований обстріл Миколаєва з боку російських окупантів повністю зруйновано університетський гуртожиток, наразі відомо про одного пораненого.