На Миколаївщині не планують проводити примусову евакуацію – Кім

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"Кількість загиблих людей достатньо помірна, у порівнянні з іншими областями. Наразі ми не плануємо примусову евакуацію. ЗСУ зараз просуваються, тому про це не йдеться. З Миколаєва відкритими залишаються три напрямки з чотирьох", – повідомив Кім.

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Через нічний масований обстріл Миколаєва з боку російських окупантів повністю зруйновано університетський гуртожиток, наразі відомо про одного пораненого.