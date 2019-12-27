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В Николаеве на одной из улиц обнаружили боевую гранату

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Заводском районе Николаева взрывотехники изъяли найденную на улице гранату. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Так, 27 декабря около 11:00 в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что возле дома по улице Шоссейная, он обнаружил предмет, внешне похожий на гранату.

На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы ГУНП, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции и патрульные полицейские, которые обеспечили охрану прилегающей территории.

По заключению специалистов, находкой является боевая граната РГД-5 с запалом без предохранительной чеки, привязанная изоляционной лентой к деревянной палке.

Специалисты взрывотехнической службы ГУНП с соблюдением необходимых требований и мер безопасности изъяли и направили опасный предмет исследования с последующим уничтожением.

Следственным отделением Заводского отдела полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Сейчас полиция устанавливает владельца взрывчатки, а также обстоятельства, при которых опасное устройство оказалось на указанной территории.

Напомним, в Харькове задержали мужчину, который пытался пронести в здание Хозяйственного суда Харьковской области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.

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