В Николаеве на одной из улиц обнаружили боевую гранату
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Заводском районе Николаева взрывотехники изъяли найденную на улице гранату. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, 27 декабря около 11:00 в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что возле дома по улице Шоссейная, он обнаружил предмет, внешне похожий на гранату.
На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы ГУНП, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции и патрульные полицейские, которые обеспечили охрану прилегающей территории.
По заключению специалистов, находкой является боевая граната РГД-5 с запалом без предохранительной чеки, привязанная изоляционной лентой к деревянной палке.
Специалисты взрывотехнической службы ГУНП с соблюдением необходимых требований и мер безопасности изъяли и направили опасный предмет исследования с последующим уничтожением.
Следственным отделением Заводского отдела полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Сейчас полиция устанавливает владельца взрывчатки, а также обстоятельства, при которых опасное устройство оказалось на указанной территории.
Напомним, в Харькове задержали мужчину, который пытался пронести в здание Хозяйственного суда Харьковской области предмет, похожий на боевую гранату Ф-1.