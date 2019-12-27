У Миколаєві на одній з вулиць виявили бойову гранату
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Заводському районі Миколаєва вибухотехніки вилучили знайдену на вулиці гранату. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 27 грудня близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення від громадянина про те, що біля будинку по вулиці Шосейна, він виявив предмет, зовні схожий на гранату.
На місці події працювали спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП, слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції та патрульні поліцейські, які забезпечили охорону прилеглої території.
За висновком фахівців, знахідкою є бойова граната РГД-5 із запалом без запобіжної чеки, прив’язана ізоляційною стрічкою до дерев’яної палиці.
Спеціалісти вибухотехнічної служби ГУНП із дотриманням необхідних вимог та заходів безпеки вилучили та направили небезпечний предмет на дослідження із подальшим знищенням.
Слідчим відділенням Заводського відділу поліції за вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Наразі поліція встановлює власника вибухівки, а також обставини, за яких небезпечний пристрій опинився на вказаній території.
Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка, який намагався пронести до будівлі Господарського суду Харківської області предмет, схожий на бойову гранату Ф-1.