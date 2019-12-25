У Харкові чоловік намагався пронести гранату до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Харкові затримали чоловіка, який намагався пронести до будівлі Господарського суду Харківської області предмет, схожий на бойову гранату Ф-1. Про це повідомляє УНН з посиланням на Судову владу України.
“Сьогодні, 24 грудня, співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Харківській області затримали чоловіка, який намагався пронести до будівлі Господарського суду Харківської області предмет, схожий на бойову гранату Ф-1”, — йдеться у повідомленні.
Так, співробітники чергової зміни Служби судової охорони затримали чоловіка, вилучили предмет, схожий на бойову гранату Ф-1, та викликали на місце події наряд поліції та фахівців вибухо-технічної служби.
Поліцейські, які прибули за викликом, вилучили схожий на гранату предмет, провели необхідні слідчі дії та доставили затриманого чоловіка до відділення поліції для подальшого з’ясування усіх обставин події.
Як раніше повідомляв УНН, у Києві до 5 років позбавлення волі засудили власника “Волги”, у якій діти знайшли гранату.