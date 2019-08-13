СБУ блокировала нелегальные поставки за рубеж продукции военного назначения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Николаеве правоохранители блокировали похищения с завода "Заря"-"Машпроект" с последующей поставкой за границу газотурбинного оборудования военного и двойного назначения. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии.
В результате обысков по месту жительства фигуранта производства и в арендованном им складском помещении правоохранители изъяли значительное количество ремонтного газотурбинного оборудования. В частности, жарочные трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, используемых при техническом обслуживании и капитальном ремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-морских сил и газоперекачивающих объектах.
Правоохранители обнаружили также оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию государственного предприятия, которое поставляли на заказ иностранных партнеров. Стоимость изъятого имущества, по предварительной оценке, составляет около семи миллионов гривен.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, бывший работник завода "Крымский Титан" признался в том, что его завербовало российское ФСБ.