СБУ блокувала нелегальне постачання за кордон продукції військового призначення

За даними спецслужби, місцевий підприємець у змові з колишніми працівниками державного підприємства налагодив постачання устаткування замовникам у країнах Східної Азії.

У результаті обшуків за місцем проживання фігуранта провадження та в орендованому ним складському приміщенні правоохоронці вилучили значну кількість ремонтного газотурбінного обладнання. Зокрема жарові труби, турбінні лопатки, складові паливної апаратури газотурбінних двигунів, які використовуються при технічному обслуговуванні та капітальному ремонті газотурбінних агрегатів на кораблях Військово-морських сил і газоперекачувальних об’єктах.

Правоохоронці виявили також оригінали та копії експлуатаційної і конструкторської документації на продукцію державного підприємства, яку постачали на замовлення іноземних партнерів. Вартість вилученого майна, за попередньою оцінкою, становить майже сім мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 333 (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, колишній працівник заводу "Кримський Титан" зізнався у тому, що його завербувало російське ФСБ.