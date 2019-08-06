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ФСБ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан" - СБУ

ФСБ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан" - СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Колишній працівник заводу "Кримський Титан" зізнався у тому, що його завербувало російське ФСБ. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що взимку 2018 року представники ФСБ РФ завербували мешканця Херсонщини, колишнього працівника заводу "Кримський Титан", під час його поїздки до тимчасово окупованого Криму.

Під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Армянськ" чоловіка запросили для проведення додаткової "бесіди". Застосовуючи методи психологічного та фізичного тиску, співробітники спецслужби вимагали, щоб він зізнався у міфічних зв'язках зі Службою безпеки України.

Крім того представники ФСБ натякали на начебто причетність чоловіка до аварії на "Кримському Титані", вбачаючи у цьому ознаки диверсії.

Не отримавши від українця реальних показів, ефесбешники змусили його під диктовку написати "зізнання" про роботу на СБУ і зобов'язання про таємну співпрацю.

Після повернення на підконтрольну Україні територію чоловік потрапив у поле зору вітчизняної спецслужби. Наразі він надав детальні свідчення щодо всіх обставин свого вербування.

Нагадаємо, правоохоронці викрили колишнього працівника МВС України на розвідувально-підривній діяльності за завданням ФСБ Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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