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6 марта, 19:19 • 128755 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138819 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 127012 просмотра

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6 марта, 14:10 • 128502 просмотра

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ФСБ завербовала бывшего работника завода "Крымский Титан" - СБУ

ФСБ завербовала бывшего работника завода "Крымский Титан" - СБУ

Киев  •  УНН

 • 11335 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Бывший работник завода "Крымский Титан" признался в том, что его завербовало российское ФСБ. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что зимой 2018 представители ФСБ РФ завербовали жителя Херсонщины, бывшего работника завода "Крымский Титан", во время его поездки во временно оккупированный Крым.

При прохождении паспортного контроля на пункте пропуска "Армянск" мужчину пригласили для проведения дополнительной "беседы". Применяя методы психологического и физического давления, сотрудники спецслужбы требовали, чтобы он признался в мифических связях со Службой безопасности Украины.

Кроме того, представители ФСБ намекали на якобы причастность мужчины к аварии на "Крымском Титане", видя в этом признаки диверсии.

Не получив от украинца реальных показов, эфэсбэшники заставили его под диктовку написать "признание" о работе на СБУ и обязательство о тайном сотрудничестве.

После возвращения на подконтрольную Украине территорию мужчина попал в поле зрения отечественной спецслужбы. Сейчас он предоставил подробные показания о всех обстоятельствах своей вербовки.

Напомним, правоохранители разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины на разведывательно-подрывной деятельности по заданию ФСБ Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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