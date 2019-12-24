В Николаеве мужчина сутки держал бывшую возлюбленную замкнутой в квартире, бил и насиловал

“Около 21:00 22 декабря в полицию поступило сообщение от 37-летней женщины о том, что ее бывший сожитель, 38-летний ранее судимый николаевец, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера”, — говорится в сообщении.

Выяснив обстоятельства совершения преступления, следователи Ингульского отдела полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Досудебным следствием установлено, что событие имело место вечером 21 декабря. Возвращаясь с работы домой, потерпевшая встретила на улице своего бывшего возлюбленного. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого человек силой затащил женщину в свою квартиру и удерживал против ее воли в течение суток. При этом, по словам потерпевшей, неоднократно избивал и насиловал.

В течение этого времени на связь с жертвой насилия выходила ее дочь, которая знала о месторасположении квартиры преступника. Почувствовав неладное, девушка приехала по указанному адресу и уговорила мужа на несколько минут отпустить мать на улицу поговорить.

Женщина только в халате вышла из квартиры и, выбрав момент отсутствия рядом мужчины, вместе с дочкой побежала к расположенной рядом с домом автозаправочной станции попросить помощи.

Следователи квалифицируют действия задержанного по признакам ч. 2 ст. 152 УК Украины “Изнасилование”, за что ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

По месту жительства подозреваемого полицейские провели санкционированный судом обыск, в ходе которого изъяли имущество пострадавшей и другие вещественные доказательства.

Сейчас в досудебном следствии продолжаются мероприятия, направленные на всестороннее и полное исследование обстоятельств преступления, назначено проведение ряда экспертиз.

Также решается вопрос о предоставлении действиям злоумышленника дополнительной квалификации.

Следователями подготовлено на направлено в суд ходатайство об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Напомним, в Киевской области 51-летняя женщина, которая имеет инвалидность первой степени, стала жертвой своего знакомого, на три года старше ее.