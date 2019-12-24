У Миколаєві чоловік добу тримав колишню кохану замкненою у квартирі, бив та ґвалтував

“Близько 21:00 22 грудня до поліції надійшло повідомлення від 37-річної жінки про те, що її колишній співмешканець, 38-річний раніше судимий миколаївець, вчинив відносно неї насильницькі дії сексуального характеру”, — сказано у повідомленні.

З’ясувавши обставини вчинення злочину, слідчі Інгульського відділу поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України та за погодженням з прокуратурою повідомили про підозру у вчинені кримінального правопорушення.

Досудовим слідством встановлено, подія мала місце надвечір 21 грудня. Повертаючись з роботи додому, потерпіла перестріла на вулиці свого колишнього коханого. Між ними виник словесний конфлікт, в ході якого чоловік силою затягнув жінку до своєї квартири та утримував проти її волі протягом доби. При цьому, зі слів потерпілої, неодноразово бив та ґвалтував.

Протягом цього часу на зв’язок з жертвою насильства виходила її донька, яка знала про місцерозташування квартири злочинця. Відчувши неладне, дівчина приїхала за вказаною адресою та вмовила чоловіка на кілька хвилин відпустити матір на вулицю поговорити.

Жінка лише у халаті вийшла з квартири та, обравши момент відсутності поряд чоловіка, разом з донькою побігла до розташованої поряд з будинком автозаправної станції попросити допомоги.

Слідчі кваліфікують дії затриманого за ознаками ч. 2 ст. 152 КК України “Зґвалтування”, за що йому загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

За місцем мешкання підозрюваного поліцейські провели санкціонований судом обшук, в ході якого вилучили майно постраждалої та інші речові докази.

Наразі у досудовому слідстві тривають заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин злочину, призначено проведення ряду експертиз.

Також вирішується питання щодо надання діям зловмисника додаткової кваліфікації.

Слідчими підготовлено на направлено до суду клопотання про обрання для підозрюваного міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Київщині 51-річна жінка, яка має інвалідність першого ступеня, стала жертвою свого знайомого, на три роки старшого від неї.