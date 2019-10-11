Чоловік зачинив у квартирі і три дні ґвалтував жінку з інвалідністю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На Київщині 51-річна жінка, яка має інвалідність першого ступеня, стала жертвою свого знайомого, на три роки старшого від неї. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Київській області.
"Зловмисник запросив її до себе в гості, оскільки жінка товаришувала з його співмешканкою. Не вбачаючи небезпеки, постраждала погодилася. Однак, товаришки у квартирі не було, а чолов’яга зачинив двері на ключ. Три дні він утримував свою жертву проти її волі, вчиняв щодо неї дії сексуального характеру, застосовуючи фізичне насильство", - сказано у повідомленні.
Коли врешті товаришка повернулася додому, побачила побиту подругу та одразу повідомила до поліції.
Правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні у порядку ст. 208 КПК України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Із квартири поліцейські вилучили речі потерпілої як речові докази.
Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ст. 153 (Сексуальне насильство, вчинене неприродним способом) та ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Проекти підозр направлено на погодження до прокуратури.
Постраждала наразі перебуває у лікарні, в неї перелом плечової кістки, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій грудної клітини.
Нагадаємо, у Чернігівській області чоловік зґвалтував вагітну жінку.