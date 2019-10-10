У Чернігівській області чоловік побив та зґвалтував вагітну жінку — прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Чернігівській області чоловік зґвалтував вагітну жінку. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області, передає УНН.
“Прокурор Прилуцької місцевої прокуратури довів у суді винуватість місцевого жителя у вчиненні розбійного нападу (ч. 2 ст. 187 КК України) та зґвалтуванні вагітної жінки (ч. 2 ст. 152 КК України). У суді було доведено, що 26 лютого 2019 мешканець м. Прилуки, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов за місцем проживання потерпілої, де напередодні вживав алкогольні напої з її чоловіком”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що “застосовуючи фізичне насильство, яке є небезпечними для здоров’я потерпілої, завдав їй декілька ударів по голові та тілу, чим спричинив останній тілесні ушкодження та відкрито заволодів золотою сережкою”.
Додається, що після цього, усвідомлюючи перебування потерпілої у стані вагітності, зловмисник “застосував фізичне насильство та зґвалтував її”.
У ході судового розгляду зловмисник свою винуватість у вчиненому не визнав, проте прокурором надані беззаперечні докази, які суд визнав належними та допустимими, а також такими, що узгоджуються між собою та підтверджують обвинувачення.
“Відтак, вироком Прилуцького міськрайонного суду обвинуваченого засуджено до 9 років позбавлення волі”, — додали у прокуратурі.
До набрання вироком законної сили міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишено без змін.
Нагадаємо, гвалтівника 90-річної жінки, який мав 6 судимостей, на шість з половиною років відправили за грати.