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В Черниговской области мужчина избил и изнасиловал беременную женщину - прокуратура

Киев • УНН

 • 26274 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Черниговской области мужчина изнасиловал беременную женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.

В Черниговской области мужчина избил и изнасиловал беременную женщину - прокуратура

“Прокурор Прилуцкого местной прокуратуры доказал в суде виновность местного жителя в совершении разбойного нападения (ч. 2 ст. 187 УК Украины) и изнасиловании беременной женщины (ч. 2 ст. 152 УК Украины). В суде было доказано, что 26 февраля 2019 года житель г. Прилуки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел по месту жительства потерпевшей, где накануне употреблял алкогольные напитки с ее мужем”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что “применяя физическое насилие, опасное для здоровья потерпевшей, нанес ей несколько ударов по голове и телу, причинив последней телесные повреждения и открыто завладел золотой сережкой”.

Добавляется, что после этого, осознавая пребывание потерпевшей в состоянии беременности, злоумышленник “применил физическое насилие и изнасиловал ее”.

В ходе судебного разбирательства злоумышленник свою виновность в содеянном не признал, однако прокурором предоставлены неопровержимые доказательства, которые суд признал надлежащими и допустимыми, а также такими, что согласуются между собой и подтверждают обвинения.

“Следовательно, приговором Прилуцкого горрайонного суда обвиняемого приговорили к 9 годам лишения свободы”, — добавили в прокуратуре.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменений.

Напомним, насильника 90-летней женщины, который имел 6 судимостей, на шесть с половиной лет отправили за решетку.

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