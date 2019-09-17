Гвалтівника 90-річної жінки, який мав 6 судимостей, на шість з половиною років відправили за грати
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Жовтневим районним судом м. Маріуполя винесено обвинувальний вирок раніше неодноразово судимому місцевому мешканцю, який упродовж місяця обікрав та двічі зґвалтував 90-річну жінку. Наступні 6 з половиною років зухвалий злочинець-рецидивіст проведе за гратами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.
“4 березня поточного року 33-річний чоловік, маючи на рахунку 6 судимостей за крадіжки, грабежі та розбої, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проник через вікно до приватного будинку в Приморському районі м. Маріуполя, де проживає жінка 1929 р.н., звідки таємно викрав побутову техніку і продукти харчування на суму понад 700 грн”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 8 березня, близько 22:00, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, крадій знову прийшов за вказаною адресою та напав на хазяйку. “Стягнувши з неї спідню білизну, негідник зґвалтував стареньку та утік. Аналогічним чином він поглумився над потерпілою через два тижні, і тільки коли про нічні візити непроханого гостя до літньої жінки стало відомо поліцейським, підозрюваного було викрито та заарештовано”, — розповіли у пресслужбі.
“У ході досудового розслідування злочинної діяльності зловмисника встановлено його причетність до крадіжки телевізора і розкладачки з ще одного домоволодіння”, — повідомили правоохоронці.
Завдяки доводам обвинувачення, яке підтримувала Маріупольська місцева прокуратура № 1, суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених чч.1,2 ст.152 (зґвалтування, вчинене повторно) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) КК України, та призначив йому покарання у вигляді реального позбавлення волі.
Нагадаємо, гвалтівника 10-річної дівчинки з Донецької області залишено за гратами.