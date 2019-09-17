Гвалтівника 90-річної жінки, який мав 6 судимостей, на шість з половиною років відправили за грати

ukru
18:19 • 70024 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 128548 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 126362 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 188294 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 147513 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174485 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163503 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129919 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173226 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269025 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
 м/с
40 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60734 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92801 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

16:36 • 25989 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126205 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 89029 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126205 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 188297 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174487 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163505 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 133869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 70031 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 92801 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 60734 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123253 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114250 перегляди
Актуальне
Гвалтівника 90-річної жінки, який мав 6 судимостей, на шість з половиною років відправили за грати

Гвалтівника 90-річної жінки, який мав 6 судимостей, на шість з половиною років відправили за грати

Київ • УНН

 • 23588 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Жовтневим районним судом м. Маріуполя винесено обвинувальний вирок раніше неодноразово судимому місцевому мешканцю, який упродовж місяця обікрав та двічі зґвалтував 90-річну жінку. Наступні 6 з половиною років зухвалий злочинець-рецидивіст проведе за гратами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, передає УНН.

“4 березня поточного року 33-річний чоловік, маючи на рахунку 6 судимостей за крадіжки, грабежі та розбої, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проник через вікно до приватного будинку в Приморському районі м. Маріуполя, де проживає жінка 1929 р.н., звідки таємно викрав побутову техніку і продукти харчування на суму понад 700 грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 8 березня, близько 22:00, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, крадій знову прийшов за вказаною адресою та напав на хазяйку. “Стягнувши з неї спідню білизну, негідник зґвалтував стареньку та утік. Аналогічним чином він поглумився над потерпілою через два тижні, і тільки коли про нічні візити непроханого гостя до літньої жінки стало відомо поліцейським, підозрюваного було викрито та заарештовано”, — розповіли у пресслужбі.

“У ході досудового розслідування злочинної діяльності зловмисника встановлено його причетність до крадіжки телевізора і розкладачки з ще одного домоволодіння”, — повідомили правоохоронці.

Завдяки доводам обвинувачення, яке підтримувала Маріупольська місцева прокуратура № 1, суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених чч.1,2 ст.152 (зґвалтування, вчинене повторно) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) КК України, та призначив йому покарання у вигляді реального позбавлення волі.

Нагадаємо, гвалтівника 10-річної дівчинки з Донецької області залишено за гратами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,210.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,025.81
Ethereum
$1,974.73