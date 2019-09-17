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19:19 • 50814 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Насильника 90-летней женщины, у которого было 6 судимостей, на шесть с половиной лет отправили за решетку

Насильника 90-летней женщины, у которого было 6 судимостей, на шесть с половиной лет отправили за решетку

Киев  •  УНН

 • 23581 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Октябрьским районным судом г. Мариуполя вынесен обвинительный приговор ранее неоднократно судимому местному жителю, который в течение месяца обокрал и дважды изнасиловал 90-летнюю женщину. Следующие 6 с половиной лет дерзкий преступник рецидивист проведет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“4 марта текущего года 33-летний мужчина, имея на счету 6 судимостей за кражи, грабежи и разбои, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник через окно в частный дом в Приморском районе г. Мариуполя, где проживает женщина 1929 г.р., откуда тайно похитил бытовую технику и продукты питания на сумму более 700 грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 марта, около 22:00, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, вор снова пришел по указанному адресу и напал на хозяйку. “Стянув с нее нижнее белье, негодяй изнасиловал старушку и скрылся. Аналогичным образом он надругался над потерпевшей через две недели, и только когда о ночных визитах незваного гостя к пожилой женщине стало известно полицейским, подозреваемый был разоблачен и арестован”, — рассказали в пресс-службе.

“В ходе досудебного расследования преступной деятельности злоумышленника установлена его причастность к краже телевизора и раскладушки с еще одного домовладения”, — сообщили правоохранители.

Благодаря полным и безоговорочным доводам публичного обвинения, которое поддерживала Мариупольская местная прокуратура № 1, суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных чч.1,2 152 (изнасилование, совершенное повторно) и ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины, и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы.

Напомним, насильника 10-летней девочки из Донецкой области оставлено за решеткой.

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