Мужчина закрыл в квартире и три дня насиловал женщину с инвалидностью
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Киевской области 51-летняя женщина, которая имеет инвалидность первой степени, стала жертвой своего знакомого, на три года старше ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Киевской области.
"Злоумышленник пригласил ее к себе в гости, поскольку женщина дружила с его сожительницей. Не видя опасности, пострадавшая согласилась. Однако, подруги в квартире не было, а мужчина закрыл дверь на ключ. Три дня он удерживал свою жертву против ее воли, совершал в отношении нее действия сексуального характера, применяя физическое насилие", - говорится в сообщении.
Когда в конце концов подруга вернулась домой, увидела избитую подругу и сразу сообщила в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Из квартиры полицейские изъяли вещи потерпевшей в качестве вещественных доказательств.
Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ст. 153 (Сексуальное насилие, совершенное неестественным способом) и ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проекты подозрений направлены на согласование в прокуратуру.
Пострадавшая сейчас находится в больнице, у нее перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Напомним, в Черниговской области мужчина изнасиловал беременную женщину.