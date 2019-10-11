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Мужчина закрыл в квартире и три дня насиловал женщину с инвалидностью

Киев • УНН

 • 18760 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Киевской области 51-летняя женщина, которая имеет инвалидность первой степени, стала жертвой своего знакомого, на три года старше ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Киевской области.

Мужчина закрыл в квартире и три дня насиловал женщину с инвалидностью

"Злоумышленник пригласил ее к себе в гости, поскольку женщина дружила с его сожительницей. Не видя опасности, пострадавшая согласилась. Однако, подруги в квартире не было, а мужчина закрыл дверь на ключ. Три дня он удерживал свою жертву против ее воли, совершал в отношении нее действия сексуального характера, применяя физическое насилие", - говорится в сообщении.

Когда в конце концов подруга вернулась домой, увидела избитую подругу и сразу сообщила в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого в изнасиловании в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Из квартиры полицейские изъяли вещи потерпевшей в качестве вещественных доказательств.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ст. 153 (Сексуальное насилие, совершенное неестественным способом) и ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Проекты подозрений направлены на согласование в прокуратуру.

Пострадавшая сейчас находится в больнице, у нее перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Напомним, в Черниговской области мужчина изнасиловал беременную женщину.

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