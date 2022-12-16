В Николаеве из-за вражеской атаки остановили часть котельных, троллейбусы и трамваи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Николаеве из-за вражеской атаки остановили часть котельных, троллейбусы и трамваи, сообщил мэр города Александр Сенкевич в Телеграм, пишет УНН.
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"В связи с утренней ракетной атакой, в Николаеве и области применены графики аварийных отключений электроснабжения. Приостановлена работа части котельных ОКП "Николаевоблтеплоэнерго". Подача тепла возобновится после стабилизации ситуации", - сообщил Сенкевич.
"Троллейбусы и трамваи в Николаеве временно не работают. Также не осуществляется развоз электротранспортом очищенной воды", - добавил мэр Николаева.
Дополнение
По всей Украине распространилась воздушная тревога. В Киеве и по областям работает ПВО.
Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.
По всей Украине ввели аварийные отключения света.