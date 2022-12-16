У Миколаєві через ворожу атаку зупинили частину котелень, тролейбуси і трамваї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Миколаєві через ворожу атаку зупинили частину котелень, тролейбуси і трамваї, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Телеграм, пише УНН.
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"У зв'язку з ранковою ракетною атакою, у Миколаєві та області застосовані графіки аварійних відключень електропостачання. Призупинено роботу частини котелень ОКП "Миколаївоблтеплоенерго". Подача тепла відновиться після стабілізації ситуації", - повідомив Сєнкевич.
"Тролейбуси і трамваї у Миколаєві тимчасово не працюють. Також не здійснюється розвіз електротранспортом очищеної води", - додав мер Миколаєва.
Доповнення
Усією Україною поширилася повітряна тривога. У Києві та по областях працює ППО.
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.