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В Николаеве арестовали трех мужчин за стрельбу из окна автомобиля

Киев • УНН

 • 13321 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Суд арестовал без возможности внесения залога трех мужчин, которые подозреваются в совершении хулиганских действий с применением огнестрельного оружия в Ингульскому районе Николаева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаеве арестовали трех мужчин за стрельбу из окна автомобиля

Так, вечером 15 января прохожие сообщили в полицию, что на улице Театральная вблизи спорткомплекса с автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные совершили выстрелы в направлении парней.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, от другой - четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один из человек получил повреждения ноги, еще один - повреждения на лице и удары по голове.

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц Ингульского района. Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак. Во время последующей отработки территории спецподразделение патрульной полиции ТОР остановило автомобиль, в котором находился один из участников конфликта, под сиденьем которого патрульные заметили оружие. Автомобиль правоохранители изъяли и после получения разрешения суда провели обыск, во время которого изъяли пистолет, предварительно травматического действия.

Впоследствии полицейские установили местонахождение еще двух парней. Все трое злоумышленников, жителей Николаева 23-х, 24-х и 26-ти лет, в тот же день полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители продолжают разыскивать четвертого участника события.

С места происшествия полицейские изъяли гильзы и пистолет сиз мусорного контентейнера.

Злоумышленникам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

По решению суда они два месяца будут находиться под стражей без права внесения залога. За содеянное молодым людям грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области произошла стрельба.

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