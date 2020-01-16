У Миколаєві в конфлікті зі стріляниною поранили двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Миколаєві в результаті конфлікту між двома групами осіб, який переріс в стрілянину, поранення отримали дві людини. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.
"Повідомлення про те, що на вул. Театральна поблизу спорткомплексу, що у Інгульському районі Миколаєва, з автомобіля Mercedes Benz A160 невідомі здійснили постріли у напрямку молодиків до поліції повідомили перехожі близько 18:40 15 січня", - сказано у повідомленні.
На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома групами молодих людей виник конфлікт через особисті стосунки. Домовившись зустрітись і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодиків, з іншої – четверо. З часом розмова переросла у сварку, а згодом один із учасників дістав пістолет, попередньо, травматичної дії та здійснив декілька пострілів у напрямку опонентів. Внаслідок стрілянини один із чоловік отримав ушкодження ноги, ще один – пошкодження на обличчі та удари по голові.
З місця події зловмисники зникли на Mercedes Benz A160, який невдовзі відшукали поліцейські на одній із вулиць Інгульського району з одним із втікачів. Також поліцейські вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії, який зловмисники встигли викинути у сміттєбак.
На місці події продовжують працювати поліцейські. Речові докази, гільзи та пістолет, вилучені.
Життю постраждалих нічого не загрожує.
Наразі правоохоронці продовжують встановлювати місце знаходження зловмисників.
Попередньо слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, на Київщині двоє товаришів напідпитку влаштували стрілянину через ревнощі. В результаті один чоловік отримав поранення вуха, а інший – руки.