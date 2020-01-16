В Николаеве в конфликте со стрельбой ранили двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Николаеве в результате конфликта между двумя группами лиц, что переросло в стрельбу, ранения получили два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.
"Сообщение о том, что на ул. Театральная вблизи спорткомплекса, что в Ингульскому районе Николаева, с автомобиля Mercedes Benz A160 неизвестные совершили выстрелы в направлении молодых людей в полицию сообщили прохожие около 18:40 15 января", - сказано в сообщении.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт из-за личных отношений. Договорившись встретиться и поговорить, от одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой - четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один из человек получил повреждение ноги, еще один - повреждение на лице и удары по голове.
С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A160, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц Ингульского района с одним из беглецов. Также полицейские изъяли пистолет, предварительно, травматического действия, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.
На месте происшествия продолжают работать полицейские. Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты.
Жизни пострадавших ничего не угрожает.
Правоохранители продолжают устанавливать место нахождения злоумышленников.
Предварительно следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, в Киевской области двое товарищей навеселе устроили стрельбу из-за ревности. В результате один человек получил ранения уха, а другой - руки.