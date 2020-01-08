На Київщині сталася стрілянина: одну людину поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. У Київській області двоє нетверезих чоловіків влаштували стрілянину - одну людину госпіталізували із вогнепальним пораненням. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“Встановлено, що між нетверезими чоловіками сталася сварка, що переросла в штовханину. У цей час один з них дістав зброю здійснив постріл в бік свого суперника. У результаті чого 45-річного потерпілого доправлено до лікарні з вогнепальним пораненням ноги”, — сказано у повідомленні.
Завдяки злагодженим діям поліцейських 38-річного зловмисника затримано неподалік місця скоєння правопорушення у порядку ст. 208 КПК України та вилучено у нього пістолет Макарова.
Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Порушнику оголошено про підозру у скоєнні злочину. Триває слідство.
Нагадаємо, чоловік, озброєний мечем та пістолетом, влаштував стрілянину у селі.