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Чоловік, озброєний мечем та пістолетом, влаштував стрілянину у селі

Чоловік, озброєний мечем та пістолетом, влаштував стрілянину у селі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. У Чернівецькій області житель Неполоківців травмував пістолетом двох односельців. Поліцейські вилучили у порушника пістолет, а також меч, які він носив при собі. Затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУНП у Чернівецькій області.

У повідомленні зазначено, що в ніч з 4-го на 5-те січня до поліції надійшло повідомлення про те, що в центрі селища міського типу Неполоківці невідомий чоловік стріляє з пістолета.

Правоохоронці з’ясували, що 40-річний місцевий житель наніс пістолетом тілесні ушкодження двом своїм односельцям, віком 28 і 41 рік. Одного з потерпілих зловмисник ударив рукояткою по голові, а іншому пострілом завдав рваної рани голови. Медики оглянули потерпілих і після надання допомоги відпустили додому.

Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нападника меч і стартовий пістолет калібру 9 мм з ознаками переробки ймовірно для відстрілу травматичних патронів, а також інші речові докази. Вилучене направлено на експертизу.

За вказаним фактом слідчі Кіцманського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Співробітники поліції затримали правопорушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання оголошення затриманому про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, в Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки.

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