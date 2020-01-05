Чоловік, озброєний мечем та пістолетом, влаштував стрілянину у селі

КИЇВ. 5 січня. УНН. У Чернівецькій області житель Неполоківців травмував пістолетом двох односельців. Поліцейські вилучили у порушника пістолет, а також меч, які він носив при собі. Затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУНП у Чернівецькій області.