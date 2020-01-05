Чоловік, озброєний мечем та пістолетом, влаштував стрілянину у селі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Чернівецькій області житель Неполоківців травмував пістолетом двох односельців. Поліцейські вилучили у порушника пістолет, а також меч, які він носив при собі. Затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання, передає УНН із посиланням на повідомлення ГУНП у Чернівецькій області.
У повідомленні зазначено, що в ніч з 4-го на 5-те січня до поліції надійшло повідомлення про те, що в центрі селища міського типу Неполоківці невідомий чоловік стріляє з пістолета.
Правоохоронці з’ясували, що 40-річний місцевий житель наніс пістолетом тілесні ушкодження двом своїм односельцям, віком 28 і 41 рік. Одного з потерпілих зловмисник ударив рукояткою по голові, а іншому пострілом завдав рваної рани голови. Медики оглянули потерпілих і після надання допомоги відпустили додому.
Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нападника меч і стартовий пістолет калібру 9 мм з ознаками переробки ймовірно для відстрілу травматичних патронів, а також інші речові докази. Вилучене направлено на експертизу.
За вказаним фактом слідчі Кіцманського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Співробітники поліції затримали правопорушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Наразі вирішується питання оголошення затриманому про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, в Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки.