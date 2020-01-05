Мужчина, вооруженный мечом и пистолетом, устроил стрельбу в селе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В Черновицкой области житель Неполокивцив травмировал пистолетом двух односельчан. Полицейские изъяли у нарушителя пистолет, а также меч, которые он носил при себе. Задержанный помещен в изолятор временного содержания, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУНП в Черновицкой области.
В сообщении отмечается, что в ночь с 4-го на 5-е января в полицию поступило сообщение о том, что в центре поселка городского типа Неполокивци неизвестный мужчина стреляет из пистолета.
Правоохранители выяснили, что 40-летний местный житель нанес пистолетом телесные повреждения двум своим односельчанам в возрасте 28 и 41 год. Одного из пострадавших злоумышленник ударил рукояткой по голове, а другому выстрелом нанес рваную рану головы. Медики осмотрели пострадавших и после оказания помощи отпустили домой.
Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у нападавшего меч и стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переработки вероятно для отстрела травматических патронов, а также другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на экспертизу.
По данному факту следователи Кицманского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции задержали правонарушителя в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос объявления задержанному о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения. Проводится досудебное расследование.
Напомним, в Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки.