В Одесі чоловік влаштував стрілянину із вікна багатоповерхівки

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Поліцією проводиться розслідування за фактом стрілянини у Київському районі Одеси. Подія сталася четвертого січня близько дев’ятої вечора на вулиці Левітана. Постраждалих від противоправних дій немає, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ГУНП в Одеській області.

Як повідомили у пресслужбі, до поліції надійшло повідомлення від жительки багатоповерхівки про те, що сусіди стріляють з вікна власної квартири.

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Під час огляду місця події працівниками поліції виявлено та направлено на експертизу декілька гільз.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події та особи причетні до неї встановлюються.

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