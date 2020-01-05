В Одессе мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Полицией проводится расследование по факту стрельбы в Киевском районе Одессы. Событие произошло четвертого января около девяти вечера на улице Левитана. Пострадавших от противоправных действий нет, передает со ссылкой на сообщение пресс-службу ГУНП в Одесской области.
Как сообщили в пресс-службе, в полицию поступило сообщение от жительницы многоэтажки о том, что соседи стреляют из окна собственной квартиры.
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При осмотре места происшествия сотрудниками полиции выявлено и направлено на экспертизу несколько гильз.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней устанавливаются.