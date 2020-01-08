В Киевской области произошла стрельба: один человек ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Киевской области двое нетрезвых мужчин устроили стрельбу - одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Установлено, что между нетрезвыми мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В это время один из них достал оружие выстрелил в сторону своего соперника. В результате чего 45-летнего пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги", - сказано в сообщении.
Благодаря слаженным действиям полицейских 38-летнего злоумышленника задержали недалеко от места совершения правонарушения в порядке ст. 208 УПК Украины и изъят у него пистолет Макарова.
Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Нарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжается следствие.
Напомним, мужчина, вооруженный мечом и пистолетом, устроил стрельбу в селе.