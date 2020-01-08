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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111437 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114284 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112763 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125952 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104667 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107681 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107843 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131839 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130617 просмотра

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В Киевской области произошла стрельба: один человек ранен

В Киевской области произошла стрельба: один человек ранен

Киев  •  УНН

 • 18067 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. В Киевской области двое нетрезвых мужчин устроили стрельбу - одного человека госпитализировали с огнестрельным ранением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Установлено, что между нетрезвыми мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку. В это время один из них достал оружие выстрелил в сторону своего соперника. В результате чего 45-летнего пострадавшего доставили в больницу с огнестрельным ранением ноги", - сказано в сообщении.

Благодаря слаженным действиям полицейских 38-летнего злоумышленника задержали недалеко от места совершения правонарушения в порядке ст. 208 УПК Украины и изъят у него пистолет Макарова.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Нарушителю объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжается следствие.

Напомним, мужчина, вооруженный мечом и пистолетом, устроил стрельбу в селе.

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