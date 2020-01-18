У Миколаєві арештували трьох чоловіків за стрілянину з вікна автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Суд арештував без можливості внесення застави трьох чоловіків, які підозрюються у вчиненні хуліганських дій із застосуванням вогнепальної зброї у Інгульському районі Миколаєва. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.
Так, ввечері 15 січня перехожі повідомили до поліції, що на вулиці Театральна поблизу спорткомплексу з автомобіля Mercedes Benz A 160 невідомі здійснили постріли у напрямку молодиків.
На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома групами молодих людей виник конфлікт через особисті стосунки. Домовившись зустрітись і поговорити, від однієї зі сторін конфлікту прийшло троє молодиків, з іншої – четверо. З часом розмова переросла у сварку, а згодом один із учасників дістав пістолет, попередньо, травматичної дії та здійснив декілька пострілів у напрямку опонентів. Внаслідок стрілянини один із чоловік отримав ушкодження ноги, ще один – пошкодження на обличчі та удари по голові.
З місця події зловмисники зникли на Mercedes Benz A 160, який невдовзі відшукали поліцейські на одній із вулиць Інгульського району. Також поліцейські вилучили пістолет, попередньо, травматичної дії, який зловмисники встигли викинути у сміттєбак. Під час подальшого відпрацювання території спецпідрозділ патрульної поліції ТОР зупинив автомобіль, у якому перебував один із учасників конфлікту, під сидінням якого патрульні помітили зброю. Автомобіль правоохоронці вилучили та після отримання дозволу суду провели обшук, під час якого вилучили пістолет, попередньо травматичної дії.
Згодом поліцейські встановили місцезнаходження ще двох молодиків. Усіх трьох зловмисників, жителів Миколаєва 23-х, 24-х та 26-ти років, того ж дня поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі правоохоронці продовжують розшукувати четвертого учасника події.
З місця події поліцейські вилучили гільзи та пістолет зі сміттєконтентейнера.
Зловмисникам слідчі повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство".
За рішенням суду вони два місяці перебуватимуть під вартою без права внесення застави. За скоєне молодикам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Київщині сталася стрілянина.