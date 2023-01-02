У метро Киева проблемы с турникетами из-за перепадов напряжения - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В столичном метро проблемы с турникетами из-за сбоя в связи с перепадами напряжения, сообщили в КГГА в понедельник, 2 января, Telegram, пишет УНН.
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"На некоторых станциях метро линейка турникетов работает не в полном объеме. Из-за перепадов напряжения произошел технический сбой в работе автоматики", - сообщили в КГГА.
Местные паблики сообщали об очередях у турникетов.
Детали
Специалисты уже работают над оперативным возобновлением работы оборудования, указали в администрации.
Как сообщается, станции: «Героев Днепра», «Почайна», «Тараса Шевченко», «Контрактовая площадь», «Сырец», «Дворец Спорта», «Кловская», «Дружбы народов», «Выдубичи», «Славутич», «Осокорки», «Позняки», «Харьковская» работают в обычном режиме.
О полном возобновлении работы турникетов сообщат дополнительно.
Дополнение
Киев после ночной атаки перевели на экстренные отключения света.