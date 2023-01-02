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У метро Києва проблеми з турнікетами через перепади напруги - КМДА

У метро Києва проблеми з турнікетами через перепади напруги - КМДА

Київ • УНН

 • 1252194 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. У столичному метро проблеми з турнікетами через збій у зв'язку з перепадами напруги, повідомили у КМДА у понеділок, 2 січня, Telegram, пише УНН.

Цитата

"На деяких станціях метро лінійка турнікетів працює не в повному обсязі. Через перепади напруги стався технічний збій у роботі автоматики", - повідомили у КМДА.

Місцеві пабліки повідомляли про черги біля турнікетів.

Деталі

Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання, вказали в адміністрації.

Як повідомляється, станції: «Героїв Дніпра», «Почайна», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа», «Сирець», «Палац Спорту», «Кловська», «Дружби народів», «Видубичі», «Славутич», «Осокорки», «Позняки», «Харківська» працюють у звичайному режимі.

Про повне відновлення роботи турнікетів повідомлять додатково.

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