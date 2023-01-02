У метро Києва проблеми з турнікетами через перепади напруги - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У столичному метро проблеми з турнікетами через збій у зв'язку з перепадами напруги, повідомили у КМДА у понеділок, 2 січня, Telegram, пише УНН.
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"На деяких станціях метро лінійка турнікетів працює не в повному обсязі. Через перепади напруги стався технічний збій у роботі автоматики", - повідомили у КМДА.
Місцеві пабліки повідомляли про черги біля турнікетів.
Деталі
Фахівці вже працюють над оперативним відновленням роботи обладнання, вказали в адміністрації.
Як повідомляється, станції: «Героїв Дніпра», «Почайна», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа», «Сирець», «Палац Спорту», «Кловська», «Дружби народів», «Видубичі», «Славутич», «Осокорки», «Позняки», «Харківська» працюють у звичайному режимі.
Про повне відновлення роботи турнікетів повідомлять додатково.
Доповнення
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