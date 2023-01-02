Київ після нічної атаки перевели на екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії після нічної атаки, повідомляє ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
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"У Києві екстрені відключення світла. Вони були застосовані, оскільки у наслідок нічної атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру столиці", - ідеться у повідомленні.
"Завдяки титанічній роботі енергетиків та усіх комунальних служб, мешканці Києва мали змогу зустрічати Новий рік зі світлом, без відключень електроенергії. Але через пошкодження об’єкта енергосистеми під час останньої повітряної атаки на Київ та через збільшення споживання електроенергії після святкових днів, місто змушене повернутися до відключень", - зауважив начальник КМВА Сергій Попко, якого цитує пресслужба КМВА.
Деталі
Енергетики, ремонтні бригади і комунальні служби працюють в посиленому режимі над відновленням стабільної роботи мережі.
Водо- і тепло постачання працює в штатному режимі, зазначили у КМВА.
Доповнення
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