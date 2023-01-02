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Киев после ночной атаки перевели на экстренные отключения света

Киев • УНН

 • 593118 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве применяются экстренные отключения электроэнергии после ночной атаки, сообщает ДТЭК, предоставляющая услугу в регионе, пишет УНН.

Цитата

"В Киеве экстренные отключения света. Они были применены, поскольку в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы", - говорится в сообщении.

"Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб, жители Киева могли встречать Новый год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней, город вынужден вернуться к отключениям", - заметил начальник КГВА Сергей Попко, которого цитирует пресс-служба КГВА.

Детали

Энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают в усиленном режиме над восстановлением стабильной работы сети.

Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме, отметили в КГВА.

Дополнение

На Киев ночью шли 40 дронов-камикадзе, все уничтожили.

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