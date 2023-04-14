В метро Киева мужчина упал на рельсы

Цитата

«Сегодня во время утреннего «пика» на станции «Дружбы народов» пассажир упал на рельсы. Медики госпитализировали мужчину. Правоохранители выясняют обстоятельства случая», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что инцидент произошел в 7:10 и вызвал ограничения в работе зеленой линии на 30 минут. Из-за этого были закрыты на вход станции: «Печерская», «Дружбы народов», «Выдубичи», «Славутич».

В настоящее время «зеленая» линия метро работает в обычном режиме.

Дополнение

В Киеве на станции метро “Минская” правоохранители обнаружили у пассажира гранату “Ф-1” и запал к ней.



