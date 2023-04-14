В метро Киева мужчина упал на рельсы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве на станции метро «Дружбы народов» в утренний час пик мужчина упал на рельсы. Пассажир был госпитализирован. «Зеленая» линия метро уже работает в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию КГГА.
Цитата
«Сегодня во время утреннего «пика» на станции «Дружбы народов» пассажир упал на рельсы. Медики госпитализировали мужчину. Правоохранители выясняют обстоятельства случая», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что инцидент произошел в 7:10 и вызвал ограничения в работе зеленой линии на 30 минут. Из-за этого были закрыты на вход станции: «Печерская», «Дружбы народов», «Выдубичи», «Славутич».
В настоящее время «зеленая» линия метро работает в обычном режиме.
Дополнение
В Киеве на станции метро “Минская” правоохранители обнаружили у пассажира гранату “Ф-1” и запал к ней.