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У метро Києва чоловік впав на колії

У метро Києва чоловік впав на колії

Київ • УНН

 • 1406993 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві на станції метро «Дружби народів» у ранковий час пік чоловік впав на колії. Пасажира було госпіталізовано. «Зелена» лінія метро вже працює у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію КМДА.

Цитата

«Сьогодні під час ранкового «піку» на станції «Дружби народів» пасажир впав на колії. Медики госпіталізували чоловіка. Правоохоронці з’ясовують обставити випадку», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що інцидент стався о 7:10 та спричинив обмеження в роботі зеленої лінії на 30 хвилин. Через це були зачинені на вхід станції: «Печерська», «Дружби народів», «Видубичі», «Славутич».

Наразі «зелена» лінія метро працює у звичайному режимі.

Доповнення

У Києві на станції метро “Мінська” правоохоронці виявили у пасажира гранату “Ф-1” і запал до неї.

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