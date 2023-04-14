У метро Києва чоловік впав на колії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві на станції метро «Дружби народів» у ранковий час пік чоловік впав на колії. Пасажира було госпіталізовано. «Зелена» лінія метро вже працює у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію КМДА.
Цитата
«Сьогодні під час ранкового «піку» на станції «Дружби народів» пасажир впав на колії. Медики госпіталізували чоловіка. Правоохоронці з’ясовують обставити випадку», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що інцидент стався о 7:10 та спричинив обмеження в роботі зеленої лінії на 30 хвилин. Через це були зачинені на вхід станції: «Печерська», «Дружби народів», «Видубичі», «Славутич».
Наразі «зелена» лінія метро працює у звичайному режимі.
Доповнення
У Києві на станції метро “Мінська” правоохоронці виявили у пасажира гранату “Ф-1” і запал до неї.