В Messenger и Facebook произошел сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В приложении Messenger, с помощью которого пользователи могут обмениваться сообщениями, произошел сбой, передает УНН.
О сбое в приложении сообщают пользователи Facebook, поскольку социальная сеть использует Messenger для того, чтобы пользователи могли обмениваться сообщениями.
Сервис Downdetector фиксирует массовые сбои в Европе. Как сообщают пользователи, проблемы есть в Польше, Греции, Хорватии и других странах.
Кроме того, фиксируют сбои и в соцсети Facebook. Правда, информации о сбоях в Украине не сообщается.
Напомним, в октябре был зафиксирован сбой, который произошел в работе мессенджера Telegram.