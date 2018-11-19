У Messenger і Facebook стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У додатку Messenger, за допомогою якого користувачі мають змогу обмінюватись повідомленнями, стався збій, передає УНН.
Про збій у додатку повідомляють користувачі Facebook, оскільки соціальна мережа використовує Messenger для того, аби користувачі мали змогу обмінюватись повідомленнями.
Сервіс Downdetector фіксує масові збої в Європі. Як повідомляють користувачі, проблеми є у Польщі, Греції, Хорватії та інших країнах.
Крім того, фіксують збої і у соцмережі Facebook. Щоправда, інформації про збої в Україні не повідомляється.
Нагадаємо, у жовтні був зафіксований збій, що стався в роботі месенджера Telegram.