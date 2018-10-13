В роботі Telegram стався збій

“Не працює один з наших кластерних серверів, що може вплинути на (роботу додатку) на Близькому Сході і Африці, а також в деяких частинах Європи, — йдеться в повідомленні. — Працюємо, щоб усі знову могли повернутися в мережу”.

За даними сервісу Downdetector, що відслідковує роботу інтернет-ресурсів, збій в роботі месенджера був зафіксований о 21:14 за київським часом. Користувачі порталу скаржаться, що не можуть підключитися до сервера (40%), відправляти чи отримувати повідомлення (35%), а також авторизуватися (23%).

Найбільше повідомлень про проблеми надходить від жителів Італії, Великої Британії, Іспанії, Німеччини та Польщі.

Як повідомляв УНН, нещодавно у світі стався масштабний збій Instagram.