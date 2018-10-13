В работе Telegram произошел сбой

“Не работает один из наших кластерных серверов, что может повлиять на (работу приложения) на Ближнем Востоке и Африке, а также в некоторых частях Европы, — говорится в сообщении. — Работаем, чтобы все снова могли вернуться в сеть”.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, сбой в работе мессенджера был зафиксирован в 21:14 по киевскому времени. Пользователи портала жалуются, что не могут подключиться к серверу (40%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (23%).

Больше всего сообщений о проблемах поступает от жителей Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.

Как сообщал УНН, недавно в мире произошел масштабный сбой Instagram.