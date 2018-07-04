В МЭРТ предложили создать публичную кадастровую карту земель и полигонов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Министр экономического развития и торговли Степан Кубив выступил с предложением создания в Украине публичной кадастровой карты земель и полигонов с целью решения проблемы регистрации земель. Об этом он сказал на заседании правительства, передает УНН.
"До 2014 года большинство полигонов, которые носили стратегический характер, не были отображены, были скрыты определенные позиции по управлению земель. Есть предложение сделать публичную кадастровую карту, обменяться информацией. От имени правительства МЭРТ и другие министерства, включая Кадастр, должны провести инвентаризацию, аудит земель, полигонов", - сказал Кубив.
Как сообщал УНН, Министерство обороны Украины вернуло через суды в свою собственность 80 тыс. га земли, но из-за сопротивления местных органов удалось зарегистрировать только 24% возвращенной земли.