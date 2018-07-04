У МЕРТ запропонували створити публічну кадастрову карту земель і полігонів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів виступив з пропозицією створення в Україні публічної кадастрової карти земель та полігонів з метою вирішення проблеми реєстрації земель. Про це він сказав на засіданні уряду, передає УНН.
“До 2014 року більшість полігонів, які носили стратегічний характер, не були відображені, були скриті певні позиції щодо управління земель. Є пропозиція зробити публічну кадастрову карту, обмінятися інформацією. Від імені уряду МЕРТ та інші міністерства, включаючи Кадастр, повинні провести інвентаризацію, аудит земель, полігонів”, — сказав Кубів.
Як повідомляв УНН, Міністерство оборони України повернуло через суди у свою власність 80 тис. га землі, але через супротив місцевих органів вдалося зареєструвати тільки 24% поверненої землі.