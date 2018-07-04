У МЕРТ запропонували створити публічну кадастрову карту земель і полігонів

“До 2014 року більшість полігонів, які носили стратегічний характер, не були відображені, були скриті певні позиції щодо управління земель. Є пропозиція зробити публічну кадастрову карту, обмінятися інформацією. Від імені уряду МЕРТ та інші міністерства, включаючи Кадастр, повинні провести інвентаризацію, аудит земель, полігонів”, — сказав Кубів.

Як повідомляв УНН, Міністерство оборони України повернуло через суди у свою власність 80 тис. га землі, але через супротив місцевих органів вдалося зареєструвати тільки 24% поверненої землі.